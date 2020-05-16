В Хмельницком домашний тиран открыл стрельбу по наряду полиции: фото

В Хмельницком местный житель открыл огонь по участковому офицеру полиции, который прибыл на вызов по месту жителя стрелявшего.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, мужчины был пьян.

Полицию по адресу вызвала 16-летняя жительница, которая пожаловалась на отца. По словам девушки, ее отец угрожал убить всех членов семьи.

Когда нарушитель увидел полицейских у себя на пороге, он схватил револьвер с резиновыми пулями, после чего начал стрелять в их направлении.

В ходе стрельбы полицейский получил касательное ранение левой части лица. После этого стражи порядка обезвредили нарушителя.

По данному факту начали уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Напомним, что в Киеве 13 мая на улице Мостицкой возле храма произошла стрельба, во время которой ранения получил один человек.