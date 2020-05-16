Где можно пересечь границу с Польшей пешком и на авто: важное пояснение для украинцев

В Государственной пограничной службе Украины пояснили, где можно пересечь границу с Польшей пешком и на автомобиле.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко изданию “Украинская правда”.

По его словам, пересечь границу с Польшей пешком можно через пункт пропуска “Шегини”, который открылся этой ночью (сейчас это единственный на границе с Польшей пешеходный пункт пропуска).

“Пункт пропуска “Шегини” заработал ночью. Польская сторона осуществляет пропуск исключительно пеших граждан, оформление автомобилей, как легковых, так и грузовых, не осуществляется“, – сказал пресс-секретарь Госпогранслужбы.

Демченко добавил, что ранее украинские граждане прибывали в пешем порядке и на другие пункты пропуска, там их переправляли через границу специальными автобусами, но сейчас такой возможности нет.

В частности, с пункта пропуска “Краковец” польская сторона перенаправляет граждан на пункт пропуска “Шегини”.

В пункте пропуска “Ягодин” польской стороне потребуется некоторое время, чтобы проинформировать граждан о порядке пересечения границы. Пока специальные автобусы там курсируют, но вскоре их движение будет прекращено. На “Раве-Русской” не фиксируется прибытия людей в пешем порядке.

В каждом из вышеперечисленных пунктов пропуска (кроме пункта “Шегини”) можно пересечь границу на автомобиле.

Что касается пункта “Шегини”, то по состоянию на 8 часов утра 16 мая около 400 человек пересекли границу пешком.

Украинские медики и полицейские следят за тем, чтобы обеспечить, в соответствии с постановлением Кабмина, порядок самоизоляции (если прибывающие граждане устанавливают приложение “Дій вдома”) или отправку на обсервацию, если граждане таким сервисом не пользуются. Также осуществляется температурный скрининг.

Как сообщал “источник”, в начале мая в Украине возобновили работу еще несколько пограничных пунктов пропуска.