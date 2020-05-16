В небе над Бразилией сбили “НЛО”: фото, видео и неожиданные подробности

В Бразилии люди случайно заметили момент падения НЛО, которое упало в озеро возле Рио-де-Жанейро.

Необычный инцидент произошел в небольшом населённом пункте Пау Гранде 13 мая.

Здесь местные жители увидели летающие светящиеся объекты, которые некоторое время находились в поле зрения очевидцев, а затем один из них неожиданно пропал.

В срочном порядке военные прибыли на место и начали закрывать квадрат, ограничив доступ к водоёму. Также они забирали у людей смартфоны и другие девайсы, на которых удалось снять кадры с НЛО.

Интересно, что в данный момент военные не разглашают подробностей. Они делают все возможное, чтобы граждане не донесли до общественности детали события. В городе отключили интернет, и сейчас там нет мобильной связи.

Напомним, что Министерство обороны США опубликовало сразу три ролика, на которых якобы показали НЛО.