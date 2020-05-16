Под Киевом после серьезного ДТП вспыхнула машина: опубликовано видео

На Бориспольской трассе под Киевом произошло серьезное ДТП, в результате которого один из автомобилей загорелся.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

“Серьезное ДТПс пострадавшими под Киевом на Бориспольской трассе. Столкнулись два автомобиля, в результате удара одна из машин загорелась. Движение затруднено. На месте пожарные, скорая, патрульные”, – говорится в подписи под соответствующим видео.

Свидетели уточнили, что столкновение автомобилей произошло за 2 километра от поворота с Бориспольской трассы на село Счастливое.

Подробности происшествия уточняются.

Как сообщал “источник”, ранее на трассе Киев-Ковель фура снесла авто, перевернув его на крышу.

Также 15 мая на Житомирской трассе под Киевом произошло несколько ДТП с участием сразу 15 автомобилей.