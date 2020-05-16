Еще одна страна заявила о полной победе над коронавирусом

О полной победе над коронавирусом в субботу, 16 мая, заявила Камбоджа, где выздоровели все 122 заразившихся COVID-19. Раньше коронавирус полностью победили в Гренландии.

Об этом сообщил Минздрав страны.

“На субботу, 16 мая, из 122 пациентов, заболевших с момента начала пандемии коронавирусной инфекцией и лечившихся в больницах Камбоджи, выздоровели 122“, – говорится в сообщении.

Смертей от коронавирусной инфекции в Камбодже не зафиксировано.

При этом из 122 заразившихся коронавирусом в Камбодже только 54 были гражданами страны.

Однако несмотря на выздоровление всех заразившихся коронавирусом, ограничительные меры в стране остаются в силе.

Как сообщал “источник”, Словения стала первым европейским государством, которое официально объявило о завершении эпидемии коронавируса.