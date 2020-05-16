В Киеве пьяная парочка устроила гонки с полицией и влетела в столб: фото и видео с “героями”

В Киеве 15 мая на пересечении Будиндустрии и Деревообрабатывающей произошло ДТП, после которого полиция начала преследовать одного из участников аварии.

Как сообщает сообщество “Киев оперативный”, тут столкнулись Volkswagen и автомобиль охранной компании. Когда сотрудники охраны вышли из автомобиля, водитель первого транспортного средства начал скрываться с места происшествия и едва не сбил одного из них.

После этого охранники начали преследовать нарушителя и вызвали полицию.

“Примерно через полтора километра водитель Volkswagen въехал в огромную лужу, не справился с управлением и въехал в столб. Как оказалось, в автомобиле были двое – он и она. Оба пьяные. Водителю, чтобы не убежал, а такие попытки были несколько раз, на руки надели наручники”, – отмечают журналисты.

После этого нарушитель начал звонить своему знакомому и говорить, что “разбил его машину”. При этом он постоянно пытался убежать с места.

Спустя некоторое время на место прибыл и знакомый пьяного водителя, который хотел “решить” вопросы с полицией. К слову, ему этого не удалось.

От прохождения теста на состояние алкогольного опьянения неадекватный водитель отказался.

Напомним, что в аварии с участием 15 авто под Киевом пострадали жители Бердичева.