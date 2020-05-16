В Минздраве рассказали, когда начнут массовое ИФА-тестирование украинцев

Массовое ИФА-тестирование украинцев для выявления коронавирусной инфекции начнется на следующей неделе. При этом будут использовать тесты украинского производства.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, благодаря тестам можно будет узнать уровень антител в крови человека. Тестирование покажет, болеет ли человек еще коронавирусом, или уже переболел.

“Думаю, что уже на следующей неделе мы начнем вводить ИФА-тесты и это очень увеличит количество тестирований. Мы очень расширим круг лиц, которых мы будем тестировать”, – заявил Степанов.

По словам главы ведомства, в Минздраве уже определили круг лиц, которых будут тестировать.

“Если говорить в разрезе компаний-производителей ИФА-тестов, то у нас есть украинские испытания тест-систем. Они уже на завершающей стадии. Также мы собираемся использовать тесты компании “Лярош”, которые подтверждены европейскими сертификатами”, – добавил он.

Напомним, что в Украине лаборатории, делающие ПЦР-тесты на коронавирус, перегружены.