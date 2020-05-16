Когда в Украине запустят метро: названы наиболее приемлимые сроки

Наиболее оптимальными вариантами для системы здравоохранения и для экономики могут стать сроки запуска метрополитена в начале или конце июня. Однако это зависит от показателей случаев заболеваемости.

Об этом говорится в материале “источника”.

В случае уменьшения вспышек коронавируса, метрополитен должен был открыться в рамках четвертой волны снятия карантина – ориентировочно 10 июня. В такой версии и предприятие не так сильно пострадает, ведь две недели ничего особо не решат и население не переболеет. Но вспышки могут быть неожиданными и тогда карантин в метро затянется надолго.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что метро в Киеве, Харькове и Днепре могут запустить не одновременно, а в разное время. По его словам, ориентировочное время открытия метрополитена – начало июня. Ляшко подчеркнул, что вопрос о запуске метро будет рассматриваться с учетом ситуации с распространением коронавируса и вопросы работы общественного транспорта решаются в сотрудничестве с Министерствами инфраструктуры и экономики.

Чиновники, которые поддерживают этот вариант, сдержанно обещают, что эта задержка позволит обеспечить безопасные перевозки. Но тут стоит учитывать, что предлагаемый Кабмином план мог бы работать в идеальной стране без популизма. Сейчас решения вызваны исключительно политическими бонусами.

Детальнее читайте в материале “источника”: Вагончик тронется, эпидемия вернется: чего ждать от запуска метро.