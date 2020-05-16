Участник “Вар’яти-шоу” Владимир Жогло женился: фото счастливой пары

Украинский юморист, участник “Вар’яти-шоу” Владимир Жогло распрощался с холостяцкой жизнью. 15 мая главный “пирожок” шоу женился на своей возлюбленной Ирине, которая младше него на 8 лет.

Об этом сказано на странице проекта в Instagram. “В международный день семьи у нас появилась еще одна “вар’ятівська” семья. Поздравляем Иру и Жожку с этим событием. Счастья и любви на всю жизнь!”, – сказано в посте.

Фото: instagram.com/varyatyshow

Предложение своей любимой 31-летний Владимир сделал 11 февраля во время концерта “Вар’яти-шоу”. Для Ирины это было полной неожиданностью, но она тут же ответила согласием.

Фото: пресс-служба Нового канала

Фото: пресс-служба Нового канала

Владимир Жогло присоединился к шоу “Вар’яти” в 2010 году. Он задействован и в съемках телеверсии проекта, которая выходит на Новом канале начиная с 2016 года. Юморист пишет сценарии и тексты шуток для проекта, выступает в костюмированных номерах и поет песни собственного сочинения. В коллективе его ласково называют Жожка. Владимир также является кумом Сергея Притулы.