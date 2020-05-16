“Это будет треш”: Алиев проведет боксерский бой против известного актера, видео

Известный в прошлом футболист киевского “Динамо” и сборной Украины Александр Алиев проведет боксерский бой против актера и модели Никиты Вакулюка.

Об этом сообщается в Facebook на странице проекта “Битва”.

Футбольный агент Александр Панков, ранее прокомментировавший новый вызов для Алиева, заявил: “Сан Саныч в новом амплуа. Мы подписали контракт на участие в шоу “Битва”. Скоро будет бой, начинается подготовка. Это будет трэш!“.

Сам бой Алиева против Вакулюка состоится в пятницу, 29 мая, и будет транслироваться в прямом эфире на канале проекта в YouTube. В рамках шоу пройдет еще несколько поединков.

Ранее “источник” сообщал, что скандальный экс-игрок “Динамо” дал ответ российскому журналисту.