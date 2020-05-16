Под Киевом устроили авиашоу с участием самолетов-гигантов: впечатляющее видео

В Киеве 15 мая состоялось впечатляющее авиашоу, в котором приняли участие самолеты-гиганты.

Как сообщает в Facebook Андрей Коваль, событие происходило на аэродроме Киев/Антонов-2 в поселке Гостомель.

“За один час удивил такой разнообразной количеством полетов, а именно Ан-26 с феерическими мероприятиями, Cessna-172, Ил-76 посадка с разворотом на 180, взлет Ан-124 и завершил это маленькое шоу “заморский гость” Lockheed C-130 Hercules: посадка, разворот на 180 и руление в обратном направлении”, – говорится в описании к видео, которое опубликовали в сети.

Напомним, что во время демонстрационных полетов на авиационном шоу в Индии украинский транспортный самолет Ан-132D выполнил несколько маневров, свойственных спортивным или военным самолетам.