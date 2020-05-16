Это клоунада”: известный боксер резко высказался о конфликте Усика с борцом

Известный боксер Макс Бурсак поделился мнением о конфликте своего коллеги Александра Усика с борцом Богданом Грицаем.

Слова бывшего претендента на чемпионские пояса WBO и IBO во втором среднем весе приводит XSport.

“Я вообще не знаю, кто такой Грицай. Это клоунада, шоу. Честно говоря, даже не хочу это комментировать“, – сказал Бурсак. Боксер отметил, что этот бой вообще не нужен Усику. По его словам, Грицай решил просто попиариться на имени бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе. Бурсак заявил, что считает, что прав в этой ситуации Усик, борца же он назвал неадекватом. Бурсак посоветовал коллеге просто игнорировать такие выпады в свой адрес.

Ранее “источник” сообщал, что известная журналистка записала яркое обращение к Усику.