Назревает голодный бунт: что не так с запуском метро в Киеве

Если не запустить метро в Киеве, это может привести к голодным бунтам, так как многие просто не могут добраться на работу. Однако запуск метро грозит новой вспышкой коронавируса.

Об этом говорится в материале “источника”.

Так, экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава выступает за запуск метро и считает решение о его закрытии ошибочным.

“Решение открыть метрополитен в кратчайшие сроки абсолютно разумно и правильно. Решение закрыть его было неправильным. Власть должна понимать, что люди, не имеющие собственного автомобиля, по факту стали заложниками ситуации. Необходима координация работы центра и регионов, в первую очередь – решают местные власти, а государство формирует общую политику и рекомендации“, – отметил он.

Вместе с тем, продвижение скорейшего восстановления работы подземки попахивает откровенным желанием понравиться киевлянам. И когда мэр столицы Виталий Кличко выступает лоббистом данного решения, то возникает вопрос относительно того, думает ли он о безопасности людей? Собственно, Кабмин, который в случае чего (а конкретно – в случае новой волны заболеваний коронавируса) получит все шишки на голову, вынужден оппонировать Виталию Кличко. В частности, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не поддерживает идею Кличко об открытии метрополитена с 25 мая.

“Удивляет непоследовательность в определенных этапах. Еще пару дней назад собирался киевский штаб и там сошлись во мнении, что открыть с ограничениями довольно трудно. Подземка, если открывается – то работает полноценно. Конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах довольно трудно“, – сказал он.

По словам Криклия, спешить с открытием метро нельзя, возобновление работы общественного транспорта должно быть этапным и будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Риски при таком сценарии действительно высокие.

С позицией Кабмина согласны медики.

“Важно понимать, что карантин не лечит коронавирус, а только облегчает нагрузку на медицинские учреждения. Случаев массового нарушения карантина в стране не было, все так или иначе были вынуждены сидеть дома. Поэтому мы наблюдали снижение динамики заболеваемости. После открытия метрополитена и общественного транспорта можем ожидать вспышку заболеваемости и “перегруз” больниц. С другой стороны, если не открыть – будет голодный бунт“, – сказала врач-инфекционист киевской больницы Виктория Романова.

Детальнее читайте в материале “источника”: Вагончик тронется, эпидемия вернется: чего ждать от запуска метро.