Умерла персональный фотограф The Beatles Астрид Кирхер

На 82-м году жизни скончалась персональный фотограф легендарной британской группы The Beatles Астрид Кирхер. Она умерла за несколько дней до своего дня рождения.

Печальную новость сообщил историк “Ливерпульской четверки” Марк Льюисон на своей странице в Ttwitter. Он отметил, что художница ушла из жизни в среду, 13 мая. Причина смерти на сообщается.

Danke schön, Astrid Kirchherr. Intelligent, inspirational, innovative, daring, artistic, awake, aware, beautiful, smart, loving and uplifting friend to many. Her gift to the Beatles was immeasurable. She died in Hamburg on Wednesday, a few days before turning 82. RIP. pic.twitter.com/c8UHNK1tj4 — Mark Lewisohn (@marklewisohn) May 15, 2020

Астрид познакомилась с юными британскими музыкантами, услышав их в клубе, где эти ребята не только играли по вечерам, но и ночевали в крохотной комнатушке за сценой. Впоследствии она стала их близкой подругой и помощником, а также автором одних из самых известных фотографий Битлз. Именно она запечатлела тот момент перехода участников ливерпульского бэнда из неизвестности к звездной славе.

Джордж Харрисон, Джон Леннон, Ринго Старр, Пол Маккартни. 1962Фото: beatles.com.ua



Джордж Харрисон, Джон Леннон, Пол Маккартни, Ринго Стар. 1964Фото: beatles.com.ua

Кроме того, Кирхер значительно повлияла на формирования имиджа The Beatles. Именно она первой предложила музыкантам сделать стрижку, ставшую впоследствии культовой, а также оказала большое влияние на стиль одежды ребят.

Астрид была помолвлена со Стюартом Сатклиффом, “пятым битлом”, умершим 10 апреля 1962 года от кровоизлияния в мозг.

Астрид Кирхер. Автопортрет. 1960Фото: beatles.com.ua