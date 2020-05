Умерла персональный фотограф The Beatles Астрид Кирхер

На 82-м году жизни скончалась персональный фотограф легендарной британской группы The Beatles Астрид Кирхер. Она умерла за несколько дней до своего дня рождения.

Печальную новость сообщил историк “Ливерпульской четверки” Марк Льюисон на своей странице в Ttwitter. Он отметил, что художница ушла из жизни в среду, 13 мая. Причина смерти на сообщается.

Danke schön, Astrid Kirchherr. Intelligent, inspirational, innovative, daring, artistic, awake, aware, beautiful, smart, loving and uplifting friend to many. Her gift to the Beatles was immeasurable. She died in Hamburg on Wednesday, a few days before turning 82. RIP. pic.twitter.com/c8UHNK1tj4

