Массово заражаются женщины: карта и данные по коронавирусу в Киеве на 16 мая

В Киеве за сутки, 15 мая, зафиксировали 153 новых случая заражения COVID-19. Общее число зараженных в столице составляет 2221 человек.

Как сообщают городские власти, такой рост числа больных произошел из-за вспышки заражения в Дарницком доме-интернате для девушек.

В числе зараженных за сутки 17 медиков. Известно, что в результате осложнений от вируса скончались 2 человека, всего в столице 45 летальных случаев.

В числе новых зараженных 106 женщин в возрасте от 21 до 77 лет, 17 девушек от 5 до 17 лет и 30 мужчин в возрасте от 19 до 68 лет.

В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов, остальные остались на самоизоляции, под контролем медиков.

За минувшие сутки в столице выздоровели 22 человека, всего вирус побороли 222 человека.

Ситуация по районам выглядит так:

Напомним, что в Министерстве здравоохранения предоставили свежие данные о распространении коронавируса по областям Украины.