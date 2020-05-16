США заговорили о размещении ядерного оружия рядом с Украиной

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что возможно Польша могла бы разместить на своей территории ядерное оружие США.

Об этом она написала в Twitter в ответ на недавнюю критику в адрес Германии со стороны посла США в этой стране.

“Если Германия хочет сократить ядерные вооружения и ослабить НАТО, возможно Польша – которая платит справедливую долю, понимает риски, и находится на восточном фланге НАТО – могла бы разместить эти вооружения здесь“, – написала Мосбахер.

Отметим, незадолго до этого, посол США в Германии Ричард Гренелл обвинил Германию в подрыве усилий НАТО по ядерному сдерживанию. Он раскритиковал позицию младших партнеров канцлера Ангелы Меркель по коалиции после того, как некоторые из их лидеров призвали к ядерному разоружению.

Как сообщал “источник”, США провели военные учения на случай нанесения Россией ядерного удара по Европе.