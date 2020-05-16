Ходят по аптекам: в сети показали фото двух опытных воров, “работающих” в Харькове

В Харькове заметили двух злоумышленников, которые ходят по аптекам и воруют всевозможные товары.

Как сообщают городские сообщества в социальных сетях, 15 мая данные преступники вынесли детские товары из одной из аптек, а затем решили своровать и в соседней, однако их спугнули.

“Будьте бдительны и все такое”, – пишут в сети.

Также тут был опубликован снимок злоумышленников, которые как раз стоят возле одной из аптек.

В полиции пока ситуацию не комментируют.

Напомним, что в Киеве полиция задержала россиянина за нападения на столичные аптеки и кредитные учреждения, где он распылял в лицо работников слезоточивый газ, забирал выручку и убегал.

Также “источник” сообщал, что в Одессе полицейские вышли на группу преступников, которые подозреваются ряде краж на территории города и области.