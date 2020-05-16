Как коронавирус расползается по Украине: карта и свежая статистика по областям

В Министерстве здравоохранения предоставили свежие данные о распространении коронавируса по областям Украины.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

По состоянию на утро 16 мая в Украине подтверждено 17 858 случаев Covid-19, из них 4 906 человек выздоровели, а 497 – умерли. В том числе, за последние сутки лабораторно подтверждено 528 случаев. Всего в Украине исследовано 220 638 образцов методом ПЦР.

Среди заболевших – 1 269 детей и 3 512 медиков. На амбулаторном лечении находятся 12 189 пациентов, из них 1 043 ребенка и 2 869 медработников.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 497 человек, из них 25 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В целом 4 906 пациентов уже выздоровели, из них 1 262 – медработники.

По областям статистика подтвержденных случаев Covid-19 следующая:

Винницкая область – 700 подтвержденных (385 выздоровели);

Волынская – 599 (149 выздоровели);

Днепропетровская – 806 (95 выздоровели);

Донецкая – 121 (34 выздоровели);

Житомирская – 540 (140 выздоровели);

Закарпатская – 858 (159 выздоровели);

Запорожская – 365 (181 выздоровел);

Ивано-Франковская – 1200 (468 выздоровели);

город Киев – 2221 (222 выздоровели);

Киевская область – 1143 (206 выздоровели);

Кировоградская область – 441 (310 выздоровели);

Луганская – 42 (18 выздоровели);

Львовская – 969 (186 выздоровели);

Николаевская – 236 (82 выздоровели);

Одесская – 734 (43 выздоровели);

Полтавская – 263 (179 выздоровели);

Ровенская – 1104 (347 выздоровели);

Сумская – 161 (89 выздоровели);

Тернопольская – 1065 (547 выздоровели);

Харьковская – 773 (119 выздоровели);

Херсонская – 167 (104 выздоровели);

Хмельницкая – 235 (55 выздоровели);

Черкасская – 363 (200 выздоровели);

Черновицкая – 2647 (563 выздоровели);

Черниговская – 105 (25 выздоровели).

Как сообщал “источник”, в Украине поставлен позитивный рекорд по коронавирусу.