Всплыли скандальные факты про коронавирус у украинских медиков

Государственная служба по вопросам труда не знает про все случаи заражения медиков коронавирусом, так как руководители медицинских учреждений сообщают не о всех фактах инфицирования.

Об этом 15 мая на своей странице в Facebook написал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что каждый случай заболевания COVID-19 среди медицинских работников должен рассматриваться как профессиональное заболевание.

Ляшко призвал всех медицинские учреждения страны информировать Государственную службу по вопросам труда о случаях заражения. Также он отметил, что некоторые руководители учреждений здравоохранения пренебрегают этим.

“Из более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников по состоянию на сейчас сообщено только о заболеваниях каждого 2-го медика”, – написал Ляшко.

На сегодняшний день расследование проводилось в отношении десяти случаев, в семи из которых Гоструда смогло доказать связь между профессиональной деятельностью и болезнью.

В завершении он отметил, что Минздрав не собирается закрывать глаза на эту ситуацию.

Напомним, что в Киеве появился новый очаг распространения смертельного коронавируса, он возник в Дарницком доме-интернате для девочек.