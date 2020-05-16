Ночная жизнь кипит: появились показательные фото “карантина” в Одессе

В Одессе в период карантина десятки людей собрались в одном из ночных заведений города.

Об этом сообщает Telegram-канал “Одесса Info” и приводит соответствующие фото.

“Тем временем карантинные меры во всех заведениях Одессы соблюдались этой ночью не на шутку“, – отмечается в подписи под фото.

На снимках видны толпы людей, собравшихся у входа в заведение. Рядом припаркованы автомобили и мотоциклы.

При этом мало кто из посетителей находится в медицинских масках.

Карантин в Украине действует до 22 мая. С 11 мая ограничительные меры были несколько смягчены. В том числе, стала возможной работа летних площадок кафе и ресторанов при условии, что за одним столом находится не более двух клиентов, а расстояние между местами для сидения составляет не менее 1,5 метров.

Обслуживание клиентов заведений не под открытым небом (на летних площадках), а в помещениях по-прежнему запрещено.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появилось видео о том, как в курортном районе Одессы Аркадии, несмотря на ограничительные меры в связи с карантином, жители массово прогуливаются на улице, а кафе и магазины открыты и ждут посетителей.