В Украине поставлен позитивный рекорд по коронавирусу: обновленная статистика на 16 мая

В Украине за сутки, 15 мая, подтверждено 528 новых случаев заражения смертельным коронавирусом. Общее число зараженных в стране составило 17 858 человек.

Об этом утром 16 мая сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

По данным ведомства, за сутки 433 пациента выздоровели, что является рекордом за время пандемии. Всего в стране вирус побороли 4906 человек.

Также отмечается, что с начала пандемии от осложнений вируса в Украине скончались 497 человек.

Напомним, что в аллергологическом отделении седьмой городской больницы Днепра распустили по домам всех пациентов и врачей, хотя среди них могут быть люди, зараженные коронавирусом.

Ранее “источник” сообщал, что в Киеве появился новый очаг распространения смертельного коронавируса, он возник в Дарницком доме-интернате для девочек.