Возвращение “Синего кита”: украинец в Польше “вербовал”подростков для смертельной игры

В польском городе Познань полицейские задержали украинца, которого подозревают в распространении смертельно опасной игры для подростков.

Как пишет местная пресса, 24-летний украинец хотел создать что-то на подобии известной игры “Синий кит”.

Задержанный давал опасные задания детям через социальную сеть “ВКонтакте”. Для этого он якобы создал закрытую группу в социальной сети, куда привлекались участники.

Полиция успела препятствовать деятельности группы в момент, когда некоторые участники уже дошли до стадии нанесения себе увечий.

Так, на теле одной из участниц игры полицейские нашли травмы, свидетельствующие о выполнении заданий куратора.

Задержанному инкриминируют подстрекательство несовершеннолетних к опасным занятиям, членовредительству и самоубийству. Решается вопрос об аресте украинца.

Детальнее об опасных играх читайте в материале “источника”: 50 дней на самоубийство: как уберечь ребенка от опасных онлайн-игр