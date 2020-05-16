Что нужно знать при походе в ресторан и кафе в Украине: инфографика с новыми правилами

С 11 мая в Украине разрешили работу летних площадок кафе и ресторанов, однако функционировать они будут согласно правилам, озвученным правительством.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, правила прописаны как для посетителей, так и для персонала заведений.

Так, для посетителей под строгим запретом остается посещение самого заведения. За столиками на улице можно собираться в компаниях по четыре человека, а также клиенты должны соблюдать дистанцию между собой.

Кроме того, в заведениях не должны создавать очереди, чтобы избежать скопления людей. Также заведение должно гарантировать возможность бесконтактной оплаты и бесконтактного ознакомления с меню. Еще одно правило – в заведении должно быть место, где человек может получить доступ к дезинфицирующим средствам.

В свою очередь персонал должен проходить температурный скриннинг, иметь при себе антисептики и индивидуальные средства защиты. Еда должна выноситься в закрытой посуде. Также владельцев заведений обязали нанести разметку возле касс, которая поможет в соблюдении дистанции.

Напомним, что киевские власти рассказали о том, почему в городе во время первой волны смягчения карантина не открыли торгово-развлекательные центры.