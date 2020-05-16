Украина уничтожила миллионы мин, которые могли пригодиться бойцам на Донбассе

Украина уничтожила свыше трех миллионов запрещенных противопехотных мин, выполнив свои обязательства по Оттавской конвенции.

13 мая с таким заявлением выступил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко во время онлайн-заседания Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ.

“Мы поддерживаем международные усилия, направленные на полное выполнение Оттавской конвенции. Согласно своим обязательствам, предусмотренным в статье 4 Оттавской конвенции, Украина уничтожила свыше 3 миллионов противопехотных мин и продолжает амбициозный проект утилизации противопехотных мин ПФМ-1 и ПФМ-1С”, – сказал он.

По словам представителя ведомства, Украина и дальше будет выполнять все подписанные соглашения, а также Конвенцию о запрещении применения, накопления, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.

Также ситуацию прокомментировал журналист Юрий Бутусов.

Напомним, что в пятницу, 15 мая, боевики ДНР-ЛНР в который раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.