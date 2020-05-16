Дожди уходят: синоптики дали обнадеживающий прогноз на субботу

Во вторник, 16 мая, в большинстве украинских областей будет сухо, воздух прогреется до плюс 24 градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, дожди прогнозируются на востоке Украины, а также в Запорожской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. На остальной части страны без осадков, облачно с прояснениями.

Днем прогнозируется от плюс 13 до плюс 24 градусов. Теплее всего на юге страны, а прохладнее всего – на севере и востоке.

Ночью столбики термометров покажут от 4 до 13 градусов тепла, заморозков не предвидится.

Подробнее о погоде на неделю читайте в материале “источника”: Температурные качели с грозами: какой будет погода до конца недели.