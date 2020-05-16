Еще одна пандемия: эколог заявил об угрозе распространения нового опасного вируса

Следующая пандемия вируса может возникнуть и распространится по планете с тропических лесов Амазонии.

Об этом сообщает AFP, ссылаясь на информацию бразильского эколога Дэвида Лапола.

По его словам, леса Амазонии очень биоразнообразны, там обитает множество животных. Но из-за вторжения человека в их пространство (там проходит вырубка лесов) может возникнуть новая катастрофа.

Сам ученый изучает влияние деятельности человека на экосистему планеты. Он проследил тенденцию и отметил, что в Амазонии может возникнуть та же угроза с вирусом, что и ранее в Китае.

“Амазонка – это огромный резервуар вирусов. Нам лучше не испытывать свою удачу”, – заявил он.

По мнению эколога, подобная ситуация была с ВИЧ, вирусом Эбола и лихорадкой денге. Болезнь распространялась по миру из-за вызванного людьми экологического дисбаланса.

“Это еще одна причина не использовать Амазонию нерационально, как сейчас… Нам нужно заново изобрести отношения между обществом и тропическим лесом”, – считает ученый.

Если люди не остановятся, то мир столкнутся с новою пандемией. Ее последствия заранее предсказать крайне сложно.

Как сообщал “источник”, ученые заявили, что коронавирус убивает многих зараженных по причине того, что иммунная система человека чрезмерно реагирует на возбудитель, а именно на сам вирус.