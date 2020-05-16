В России живодеры сварили холодец из собаки: фото и детали шокирующей истории

В российском Омске произошла жуткая ситуация: у местной жительницы украли собаку, после чего живодеры сделали из животного холодец.

Как пишут местные СМИ, 8-месячная собака пропала в конце апреля. Женщина искала питомца во всех дворах, пока ей не сказали, что видели, как собаку уводят соседские пьяницы.

Когда хозяйка животного пришла к ним, те набросились на нее с кулаками и отказались возвращать животное.

“Пришлось вызывать скорую и полицию. Медики зафиксировали побои. Патрульные же отказались заходить в дом, ссылаясь на то, что уже поздно и они не хотят иметь дело с пьяными”, – сообщают в местных соцсетях.

Спустя несколько дней под своей дверью женщина нашла сверток из ковра, в котором были останки собаки.

“Четыре лапки, вот осталась еще одна почка, позвоночник остался и внутренности, а мясо, ребра все они забрали… Такое складывается впечатление, что они ее съели…” – говорит женщина.

В ходе проверки полиция установила, что из животного нелюди сварили холодец.

Напомним, что во вторник, 5 мая, в Херсоне 19-летняя девушка выбросила из окна общежития маленького котенка, который погиб от удара.