Какой шанс заболеть коронавирусом при разговоре с зараженным: ученые провели эксперимент

Ученым удалось установить, насколько опасным может быть разговор с человеком, зараженным коронавирусом.

Результаты исследований опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Американские исследователи выяснили, что мелкие частицы слюны, вылетающие изо рта человека при громкой речи, могут оставаться в воздухе более 10 минут и способствовать передаче вируса.

За каждую секунду своей речи человек генерирует в среднем около несколько тысяч капель слюны различного размера: от 1 до 500 микрометров. При этом скорость оседания таких капель зависит от целого ряда факторов: температуры и влажности воздуха, первоначального размера капли, движения воздуха и содержания летучих веществ в слюне.

На передачу коронавируса воздушно-капельным путем влияет в первую очередь размер частиц. Чем больше капля — тем выше риск, что в ней окажется хотя бы один вирус. К примеру, капля слюны диаметром 50 микрометров содержит вирусную частицу SARS-CoV-2 с вероятностью 37%; а для капель размером 10 микрометров эта вероятность меньше в 100 раз (0,37%).

Ученые провели эксперимент, в ходе которого один из них в течение 25 секунд произносил в коробку высотой 60 сантиметров фразу “Stay healthy” (“Будьте здоровы”). В коробке был установлен вентилятор, обеспечивающий равномерное перемешивание воздуха; также в нее попадал плоский лазерный луч высотой 150 и толщиной в один миллиметр.

Спустя 10 секунд после завершения речи вентилятор выключался. После этого ученые в течение 80 минут записывали распределение взвешенных частиц внутри коробки. По количеству капель слюны, которые попадали в плоскость луча, исследователи рассчитали общее количество капель в объеме камеры.

Выяснилось, что в момент выключения вентилятора в коробке находились около 60 тысяч взвешенных частиц. Это означало, что изо рта экспериментатора вылетало 2500 капель слюны ежесекундно. Время оседания этих капель составило от восьми до 14 минут (в зависимости от размера).

Средний первоначальный диаметр частиц слюны колебался в диапазоне 11-20 микрометров. Таким образом, человек каждую секунду выделяет порядка тысячи вирусосодержащих капель, которые находятся в воздухе не менее восьми минут.

Эксперимент показывает, что люди, не соблюдающие социальной дистанции и не использующие средств защиты, подвергаются значительной опасности и могут легко заразиться.

Как сообщал “источник”, ранее ученые из Южной Кореи заявили, что коронавирусом нельзя заразиться повторно, а у тех, кто уже переболел, вырабатывается иммунитет.

Также ранее в Великобритании пришли к выводу, что заражение коронавирусом через еду маловероятно, поскольку респираторные заболевания не распространяются через пищевые продукты или их упаковку.