В Украине поймали банду аферистов-миллионеров: опубликованы фото

Полицейские задержали опасную банду “черных” риелторов, которые “работали” в Украине несколько лет.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Украины.
“В течение двух лет фигурантам удалось перепродать семь квартир во Львове на сумму более 7 миллионов гривен”, – говорится в сообщении.
Полицейские задержали банду “черных” риелторов
Полицейские задержали банду “черных” риелторов
Полицейские задержали банду “черных” риелторов
Полицейские задержали банду “черных” риелторов
Так, по данным следствия, организаторы подбирали малообеспеченных людей или людей без определенного места жительства. Мошенники делали так, что те становились новыми “собственниками” помещений, которыми в конце концов завладевали аферисты.
Как сообщалось, ранее в Киеве женщина купила квартиру у риелторов, из которой ее потом выгнали.
Еще об одном из таких примеров, как “черные” риелторы обманывают доверчивых покупателей жилья, читайте в материале “источника”: “Черные” риэлторы и “черные” нотариусы: кто и как их покрывает.