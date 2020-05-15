В Украине поймали банду аферистов-миллионеров: опубликованы фото

Полицейские задержали опасную банду “черных” риелторов, которые “работали” в Украине несколько лет.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Украины.

“В течение двух лет фигурантам удалось перепродать семь квартир во Львове на сумму более 7 миллионов гривен”, – говорится в сообщении.

Полицейские задержали банду “черных” риелторов



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1 / 1 Полицейские задержали банду “черных” риелторов



1 / 1 Полицейские задержали банду “черных” риелторов



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Так, по данным следствия, организаторы подбирали малообеспеченных людей или людей без определенного места жительства. Мошенники делали так, что те становились новыми “собственниками” помещений, которыми в конце концов завладевали аферисты.

Как сообщалось, ранее в Киеве женщина купила квартиру у риелторов, из которой ее потом выгнали.

Еще об одном из таких примеров, как “черные” риелторы обманывают доверчивых покупателей жилья, читайте в материале “источника”: “Черные” риэлторы и “черные” нотариусы: кто и как их покрывает.