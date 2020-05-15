В Африке поезд на мосту превратили в отель с шикарным видом на дикую природу: фото и видео

В Южной Африке начали строительство отеля, который по праву будет претендовать на звание одного из самых необычных в мире. Он выполнен внутри железнодорожных вагонов, которые стоят на мосту высотой в 300 метров над долиной реки.

Как пишут западные СМИ, мост и отель находятся в крупнейшем национальном парке ЮАР. Таким образом, его посетители смогут прямо из своих номеров наблюдать за жизнью дикой природы.

По уточненным данным, отель строят в национальном парке Крюгера в ЮАР, который является старейшим заповедником страны. По данным ученых, именно тут можно наблюдать самую большую концентрацию диких животных в мире.

Таким образом, данное место пользуется повышенным вниманием туристов, которые хотят посмотреть на зверей в естественной среде обитания.

Новый отель под названием Kruger Shalati размещен в 13 вагонах, которые переделаны в жилые комнаты. Дополнительные 7 номеров разместятся в небольшом здании, которое построено у моста.

На территории отеля построят панорамную террасу и бассейн. Строительство планируют завершить до конца года.

По предварительным данным, за одну ночь в этом отеле придется заплатить около 428 долларов.

Напомним, что огромное пылевое облако на пути из Сахары к Атлантическому океану накрыло столицу Нигера – город Ниамей.