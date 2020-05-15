Украина отмечает День Европы: история праздника и онлайн-акции

Уже 17 лет, начиная с 2003 года, каждую третью субботу мая в Украине отмечается День Европы, который в 2020 году приходится на субботу, 16 мая.

Как праздник отмечают в Украине

День Европы отмечается во всех крупных и маленьких городах в Украине. Повсюду проходят праздничные концерты, спектакли, иностранцы из всех европейских сообществ, находящихся на территории Украины, рассказывают украинцам о жизни в Европе, об истории и культуре других государств. Этот год несмотря на пандемию коронавируса, не станет исключением, правда пройдет в онлайн режиме. Причем, празднование растянется почти на неделю.

График празднования

18 мая в 12:00 онлайн-урок “Права человека – основа европейских ценностей”. Узнаем об инклюзии в образовании, как она должна реализоваться и научимся лучше защищать свои права: https://youtu.be/9A2peoX1SIo

19 мая в 15:00 – “Лидерство и работа в команде: как это работает”. Это урок для лидеров, командных игроков и тех, кто хочет ими стать. Об важные качества и навыки и то, как вдохновлять команду на успех: https://youtu.be/i8xdtpjCuIc

20 мая в 15:00 – “Пространство толерантности: на пути к европейским ценностям”. Мы все знаем это хорошее слово, но в действительности не всегда следуем этим принципам. Поэтому, как преодолевать стереотипы и бороться с дискриминацией? https://youtu.be/rfGUdZsv8NA

История праздника

Сначала Совет Европы праздновала одноименный праздник в день своего основания 5 мая 1949 до 1964 г. Позже Европейский парламент официально признал День Европы в октябре 2008 года.