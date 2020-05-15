Фильм ужасов из средневековья: условия в больнице под Киевом показали на фото

В сети показали жуткие фото из больницы, находящейся на Киевщине, куда госпитализируют пациентов из города Тараща и окружающих населенных пунктов.

Фото появилось в Facebook Елены Трегуб.

“Ребенок травмировался, находясь в селе в Киевской области. Скорая помощь привезла в районную больницу. Не самый край Украины, а всего полтора часа езды от столицы. Город Тараща. Наши дни. Прошел 1-й этап медицинской реформы. Фильм ужасов из средневековья. палаты на 6 человек. Базовые лекарства, перчатки, шприцы, даже ватки все пациенты должны покупать сами. Я не смогла купить, потому что ночью аптека была закрыта”, – рассказала Трегуб.

Возмущенная мать пишет, что ее ребенок попал туда ночью и не работали аптеки, чтобы купить медикаменты. Она благодарна медсестрам, что те ￼￼ “где-то выискали два шприца с лекарством, хоть без ваток и без перчаток”.

“Спрашиваю медсестру: “С каких пор у вас такое обнищание?” Говорит: “всегда так было”. После реформы финансирования не увеличилось, говорят. Рентген в этой больнице сказали не делать. Потому что он очень старый и дает большую дозу радиации. Скорой помощью повезли ребенка в Киев. Если травма серьезная и человека в Киев довезти нельзя, то шансы у него получить помощь в этой единственной на район больницы нулевые. В таких условиях живут наши украинские люди и работают врачи. В средневековье 2020 года. Добавлю позитива￼: по крайней мере коронавируса в Таращанскому районе не выявлено”, – рассказала Трегуб.

Как сообщал “источник”, россиянин Дмитрий Волов, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус, рассказал об ужасах больницы, в которую его госпитализировали.

Также в сети показали видео ужасных условий, в которых лечат больных коронавирусом в российском городе Уфа. На кадрах видно, что вместо туалета в “палате” ведро которое не выносят сутками.