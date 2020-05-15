Когда в Киеве запустят метро и ТРЦ: Кличко назвал сроки

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что ТРЦ в столице нужно открывать после возобновления работы метрополитена, поскольку люди добираются туда общественным транспортом.

Об этом он заявил во время эфира на телеканале Интер.

“Большие торговые центры надо открывать после возобновления работы метро. Нужно понимать, что люди добираются на работу общественным транспортом. В том числе и в крупные торговые центры. Это понимают и владельцы бизнеса в этих центрах”, – отметил мэр Киева.

По его словам, открытие ТРЦ состоится также при снижении количества больных коронавирусом и соблюдения владельцами и посетителями торговых центров строгих правил безопасности.

“Мы будем учитывать динамику распространения заболевания. Если эпидемическая ситуация не будет ухудшаться, то открытие торговых центров будет следующим этапом ослабления ограничений. Надеюсь, что это произойдет до конца мая. Что и метро, и такие центры мы сможем открыть”, – отметил Кличко.

Подробнее о работе транспорта во время карантина в Украине читайте в материале “источника” – Логистический ад: почему выход из карантина обернулся большими проблемами