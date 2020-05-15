Уволили половину руководителей: в Украине провели масштабную “зачистку” на таможне

В пятницу, 15 мая, уволили руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Сообщается, что руководителю Одесской таможни были вручены предупреждения о предстоящем увольнении.

По словам министра финансов Сергея Марченко, в течение последних двух недель проводился основательный анализ работы каждой таможни. Комплексный аудит Гостаможслужбы продолжается.

Во время заседания коллегии Министр финансов обратился к присутствующим руководителям таможен и отметил, что это не последние кадровые ротации в таможнях.

“Кадровые изменения в таможенной службе будут продолжаться до тех пор, пока таможня не заработает должным образом с высококвалифицированными и добродетельными работниками. В то же время, достойные профессионалы могут рассчитывать на защиту закона и мою поддержку. Дополнительно, мы обеспечим надлежащие условия труда тем таможенникам, которые пройдут этот жесткий, но справедливый отбор”, – подчеркнул Сергей Марченко.

Ранее “источник” сообщил, что Кабинет министров Украины отправил в отставку председателя Государственного агентства резерва Украины Ярослава Погорелого, обязанности руководителя временно исполнять его заместитель Никита Барабаш.