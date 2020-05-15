Вакцины и лекарств недостаточно: в ВОЗ назвали условие победы над коронавирусом

В ВОЗ считают, что коронавирус будет побежден только при условии справедливого доступа к вакцинам и терапевтическим средствам, и призывают международное сообщество к сотрудничеству в решении этой задачи.

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге.

“Лидеры должны объединиться в разработке новой политики доступа и операционного механизма, которые сделают реальностью высказанные в последние недели добрые намерения”, – сказал он.

Гебрейесус поддержал предложение президентов Коста-Рики и Чили создать “технологическую базу данных для вакцин, лекарств, диагностических средств и других инструментов, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом”.

По его словам, в ближайшее время ВОЗ создаст соответствующую платформу, чтобы “открыто делиться знаниями, данными и интеллектуальной собственностью”, касающейся средств борьбы с COVID-19.

“Эти средства (лекарства и вакцины – “источник”) дают дополнительные надежды по преодолению COVID-19, но они не окончат пандемию, если мы не сможем обеспечить равноправный доступ к ним”, – считает он.

Ранее “источник” сообщал, что вакцины от туберкулеза и полиомиелита стимулируют врожденный иммунитет и потому могут давать некоторый защитный эффект от коронавируса.