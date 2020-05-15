Скандал с суррогатным материнством и десятками “ничейных” младенцев в Киеве: что будет с детьми

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на скандал с младенцами, родившимися суррогатными матерями для иностранцев и заявили, что будут отдельно рассматривать каждый случай передачи детей биологическим родителям.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в комментарии “Радио Свобода”.

“Мы будем рассматривать каждый такой случай. И в случае, когда мы действительно уверены, что малыш может попасть в хорошую семью, его жизни и здоровью ничего не угрожает, не идет о каких-то криминальных элементах, – будут приниматься решения и рекомендоваться другим органам государственной власти поддержать ходатайство”, – сказал Енин.

Он утверждает, что “украинское законодательство содержит, к сожалению, определенные пробелы в этой сфере”, и “там где есть пробелы, там сразу образуется бизнес, в том числе его теневой сегмент”.

Евгений Енин добавил, что “с целью преодоления той кризисной ситуации, которая проявилась в последние дни, представитель министерства иностранных дел вчера согласовал соответствующий механизм получения соответствующих ходатайств через украинского омбудсмена”.

Ранее “источник” сообщал, что у одного из младенцев, которого с другими детьми было обнаружено в квартире Киева в апреле, тест показал наличие коронавируса.