Вспышка коронавируса в интернате Киева: появилась реакция полиции

Правоохранители начали уголовное производство по делу о заражении коронавирусом 81 человека в столичном доме-интернате для девушек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Информация о вспышке COVID-19 поступила в Дарницкое управление полиции. В учреждении вирусом заболели 81 человек, среди них воспитанники и работники интерната.

Собранные материалы по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.

На месте также полицейские охраняют здание и контролируют пропускной режим с соблюдением карантинных требований.

Напомним, коронавирус обнаружили у одной из работниц интерната. Потому начали тестировать всех воспитанников и персонал.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро пятницы, 15 мая, в Украине подтверждено 17 330 случаев COVID-19. За сутки добавилось 483 больных. Среди заболевших 1 220 детей и 3 420 медиков.