В Днепре отреагировали на скандал с коронавирусом в больнице

В Днепре прокомментировали скандал, который вспыхнул в клинической больнице скорой помощи, там было обнаружено пациентку с COVID-19, а всех пациентов, которые потенциально могут быть инфицированными экстренно выписали из больницы.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

“Это 53-летняя женщина, которая находилась на стационарном лечении в аллергологическом отделении. Несколько дней назад у нее повысилась температура и появились характерные симптомы. Женщине сделали ПЦР-тест, положительный ответ на который поступил 15 мая”, – сообщают в департаменте охраны здоровья горсовета Днепра.

Сейчас женщину госпитализировали в 21-ю инфекционную больницу. Ей оказывают необходимую помощь. Согласно протоколу Минздрава, медики и пациенты, которые контактировали с женщиной, находятся на обсервации. Также, устанавливают других возможных контактных лиц. Их переведут на домашнюю самоизоляцию.

В помещениях больницы провели усиленную дезинфекцию.

“Медицинское сообщество Днепра готово к подобным случаям, которые в период эпидемии, к сожалению, возникают”, – заявили в мэрии.

Как сообщал “источник”, ранее Министерство здравоохранения Украины попалось на ошибке с данными по количеству инфицированных коронавирусом в стране.