Психика украинцев под угрозой: Шмыгаль интересно высказался о карантине и открытии границ

Медлительное решение об открытии границ ставит под угрозу психику граждан.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей Facebook-странице.

Пути открытия границ для восстановления туризма обсудили на онлайн встрече глав правительств государств-членов Центральной Европейской инициативы.

“Важный месседж, который был озвучен: если мы будем спешить, то можем получить вторую и третью волну заболевания. А если будем очень медленные, то под угрозой окажется психологическое состояние граждан. Важно найти баланс между этим”, – написал украинский премьер.

Он также отметил, что самоизоляция и карантин помогли странам в сдерживании коронавируса, но это сильно отразилось на их экономике.

Как сообщал “источник”, при принятии решений об открытии пунктов пропуска на границе Украина будет ориентироваться на ситуацию с коронавирусом, а также на решения, принимаемые в других странах Европы относительно открытия границ.