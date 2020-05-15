Лучший футболист мира удивил страстным поцелуем с женой в клипе известного певца: видео

Лучший футболист мира прошлого года Лионель Месси вместе со своей женой Антонеллой Рокуццо вместе с еще 112 парами снялись в новом клипе известного рэпера Residente.

Видео новой композиции исполнителя под названием “До конца света” было опубликовано в YouTube.

В клипе возлюбленные, принявшие участие в съемках клипа, целуются под песню Residente. Вместе с Месси в видео также снялись его коллега и соотечественник Пауло Дибала с избранницей Орианой Сабатини, мексиканский боксер Сауль Альварес и его подруга Фернанда Гомес, певец Рики Мартин и его партнер Джван Йосеф, актер Бен Аффлек и его вторая половинка Ана де Армас.

Интересно, что в клипе поучаствовали и две пары с Украины.

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