Заболели десятки детей: все подробности вспышки коронавируса в интернате Киева

В пятницу, 15 мая, в Киеве обнаружили новый очаг заболевания коронавирусом – в Дарницком доме-интернате для девушек 81 человек заболел COVID-19.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время срочного онлайн-брифинга.

“Там сначала обнаружили больную женщину-работницу. И после этого сделали ПЦР-тесты всем воспитанникам и персоналу заведения. В общем протестовали 182 человека”, – сказал Виталий Кличко.

После проведенных тестов обнаружили коронавирус у 81 человека. В частности, 53 воспитанницы дома-интерната – в возрасте от 7 до 35 лет. А также инфицированы 28 человек персонала интерната – 26 женщин и 2 мужчин.

“Как выяснили, вирус занесла одна женщина — младшая медсестра одной из групп интерната. Отмечу, что такие интернаты работают в закрытом режиме. Кроме персонала их никто не посещает”, – подчеркнул мэр Киева.

По его словам, в больницу госпитализировали трех человек из числа персонала. Остальные находятся на самоизоляции дома. Инфицированные воспитанницы учреждения находятся в удовлетворительном состоянии и получают медицинскую помощь в интернате.

Кличко подчеркнул, что сейчас Дарницкий дом-интернат для девушек полностью закрыт на карантин. Также в ближайшее время протестируют воспитанников и персонал других домов-интернатов для детей и учреждений для пожилых людей.

В полиции возбудили уголовное дело по статье нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Дарницкий дом-интернат для девочек – учреждение Минсоцполитики для детей с тяжелыми заболеваниям. При таких интернатах открыты молодежные группы, в которых находятся люди с тяжелой инвалидностью до 35 лет.

Отметим, что ранее в Украине уже говорили об особенном риске попадания вируса в такие учреждения. В частности, министру социальной политики Марине Лазебной задавали вопрос о том, что делается для предупреждения вспышек коронавируса.

“Во-первых, мы закрыли их для посещения, сделали полные карантинные ограничения. Проводится дезинфекция”, – ответила она на вопрос журналистов ZN.UA.

Министр также заявляла, что все учреждения обеспечили средствами защиты.

“Да, где не обеспечены, я чуть ли не ежедневно заставляю заместителя обзванивать эти наши учреждения, особенно Черновицкую область. Потому что первый случай у нас произошел там”, – сказала министр.

Ранее “источник” сообщал, что по состоянию на утро пятницы, 15 мая, в Украине подтверждено 17330 случаев COVID-19. За сутки добавилось 483 больных. Среди заболевших 1220 детей и 3420 медиков.