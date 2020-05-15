Зеленский подписал закон об обязательном тестировании на коронавирус: кого будут проверять

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни (COVID-19)” № 587-IX, который предусматривает обязательное тестирование всех лиц с признаками коронавирусной болезни, а также тех, кто контактировал с больными COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Кроме того, обязательное тестирование распространяется на медиков, работающих в медучреждениях с такими больными, работников Национальной полиции, Национальной гвардии и других работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий, независимо от того, имели ли они контакт с больными коронавирусной болезнью.

Министерство здравоохранения Украины должно регулярно обновлять алгоритм тестирования согласно рекомендациям ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Закон предоставляет право привлекать на волонтерских началах к противодействию распространению коронавируса врачей-интернов, а также врачей-специалистов, которые еще не имеют квалификационной категории.

С целью повышения социальной защиты людям, которые лечатся в медучреждениях или находятся на самоизоляции, выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 50 процентов средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа. В случае, если на лечении или самоизоляции находятся медицинские работники, им предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней зарплаты независимо от страхового стажа.

Подробнее о тестировании на коронавирус читайте в материале “источника” – Пациенты “висят” вторую неделю: что не так с тестированием на коронавирус в Украине.