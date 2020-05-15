Бары, рестораны и даже бассейны: в Чехии объявили о новом решении по карантину

В Чехии с 25 мая запустится еще одна волна ослабления карантинных мер.

Об этом сообщает ресурс Novinky.

Власти снова разрешат посещение медицинских и социальных учреждений. Также будут открыты бассейны, рестораны, кафе, бары, которые находятся внутри зданий. Но время их работы ограничено – до 23:00.

Однако меры безопасности из-за риска распространения коронавируса еще будут в силе: необходимо всем носить маски, кроме времени приема пищи или напитков. Эти правила касаются и персонала заведений.

“У клиента должна быть маска, когда он отходит от стола и во всех местах общего пользования”, – заявили в Министерстве здравоохранения Чехии. Кроме того там добавили, что администрация должна следить за скоплением людей и не позволять контактировать тем, кто не сидит за одним столом.

Эпидемиолог Ростислав Мадар подчеркнул, что отмена ограничений будет проходить в соответствии с графиком, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится на следующей неделе.

Отметим, что за последние сутки в Чехии подтверждено 82 новых случая коронавирусной инфекции. Но за последние недели число зараженных не превышает отметку в 100 человек.

Как сообщал “источник”, с 16 мая во Львовской области ослабляют карантинные меры.