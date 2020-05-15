Украинец стал призером чемпионата Европы после дисквалификации россиянина из-за допинга

Украинский легкоатлет Руслан Дмитренко признан бронзовым призером чемпионата Европы-2014 по спортивной ходьбе на 20 км. Это произошло спустя шесть лет после проведения соревнований.



Дело в том, что результат Дмитренко стал третьим на европейском первенстве после дисквалификации россиянина Александра Иванова за нарушение антидопинговых правил.

Отметим, что чемпионат Европы проходил шесть лет назад в Цюрихе. Тогда Иванов занял второе место, а Дмитренко лишь по результатам фотофиниша проиграл третью строчку другому представителю России Денису Стрелкову.

К слову, в том же году Дмитренко стал победителем Кубка мира по спортивной ходьбе и установил национальный рекорд Украины.

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) официально заявило о том, что расследование в отношении 298 российских спортсменов завершено.