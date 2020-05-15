Фонд Новинского передал Петропавловской больнице аппарат ИВЛ и средства защиты для медиков

Народный депутат Виктория Гриб от имени Фонда Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы передала больнице пгт Петропавловка (Луганская область) аппарат искусственной вентиляции легких и 200 комплектов медзащиты. Часть из них распределят между медицинскими учреждениями города Счастье.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По словам заместителя гендиректора Станично-Луганского РТМО Аллы Васильченко, подаренный Петропавловке аппарат ИВЛ – один из наиболее эффективных современных аппаратов, который будет спасать жизни людей.

“Преимущество машины в том, что она оборудована монитором и за считанные минуты способна определить объем легких. Ведь важно не только корректно подключить пациента, но и грамотно провести вентилирование. С новым аппаратом сделать это будет гораздо проще. Каждая украинская больница должна быть оснащена подобным оборудованием. Что касается защитных средств для медперсонала, определенный запас у нас есть. Но его нужно постоянно пополнять. Поэтому помощь от Фонда Вадима Новинского и Виктории Гриб как никогда кстати. Мы им очень благодарны”, – рассказала Алла Васильченко.

Народный депутат Виктория Гриб напомнила, что Луганская область – одна из немногих, где удалось не допустить вспышки коронавируса.

“С 6 мая на Луганщине – ни единого нового случая заболевания. Тем не менее, расслабляться не стоит. Вопрос защиты медиков, которые находятся на передовой борьбы с невидимым врагом, остается безусловным приоритетном. Сегодня мы протягиваем руку помощи врачам, завтра они встанут на нашу защиту. Только объединив усилия, мы можем справиться с пандемией и минимизировать ее последствия”, – подчеркнула нардеп.

Виктория Гриб поблагодарила Фонд Вадима Новинского за поддержку врачей.

Благотворительный фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы и бизнесы Смарт-Холдинга в рамках борьбы с эпидемией COVID-19 в Украине направили на закупку медицинского оборудования, индивидуальных средств защиты медиков и поддержку пожилых людей в условиях карантина свыше 80 млн грн. Фонд был в числе первых, откликнувшихся на призыв Антикризисного Штаба при президенте Украины оказать помощь в борьбе с распространением инфекции.