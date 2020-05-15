Только во сне: в СБУ ответили российскому рэперу о концертах в Украине

Российский рэпер Алексей Долматов под псевдонимом Guf хотел устроить гастрольный тур в Украине, но СБУ ему запретила.

Об этом сообщают на странице Службы безопасности Украины в Facebook.

О таких планах артист рассказал в своем Instagram. Он анонсировал выступления в городах Украины.

Однако в СБУ подчеркнули, что Долматову запрещен въезд в Украину из-за его концертов на территории оккупированного Россией Крыма.

“СБУ сообщает: Долматову запрещен въезд на территорию Украины из-за выступления во временно оккупированном Крыму – до 1 марта 2021 года. Как минимум. Поэтому посетить Украину он может только во сне”, – написали в ведомстве.

Как сообщал “источник”, российский артист Алексей Долматов известный под псевдонимом Guf, которому запретили въезд в Украину, собирается открыть магазин с вещами в Киеве.