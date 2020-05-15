Pianoбой с сыном споет хиты Фредди Меркьюри в память о людях, умерших от СПИДа

17 мая Pianoбой (Дмитрий Шуров) с сыном Львом и сестрой Ольгой сыграет каверы песен группы Queen. Онлайн-концерт, трансляция которого пройдет на странице БО “100% Жизни” в Facebook, будет приурочен к Международному дню памяти жертв СПИДа.
“Я фанат группы Queen буквально с юности. Эта уникальная жизнеутверждающая музыка не раз и не два вытягивала меня с эмоционального дна, давала силы жить и творить. Даже в самых мрачных песнях, записанных Фредди во время болезни, есть какая-то стойкость и феноменальная любовь к жизни, – рассказал Шуров. – У меня тоже был шанс прикоснуться к этой магии – я познакомился с [гитаристом Queen] Брайаном Мэем, и мы сыграли с ним и Земфирой одну из моих любимых песен – “Life Is Real”. Для меня почтить память выдающегося музыканта, который до сих пор влияет на мировую музыку – большая честь и радость. Буду рад поделиться ней со всеми, кто так же любит жизнь, как любил ее Фредди”.
Среди стран Европы Украина сегодня занимает одно из первых мест по количеству ВИЧ-положительных лиц. По оценочным данным, в стране проживает около 240 тыс. человек с этой инфекцией. Тестирование на ВИЧ является анонимным и бесплатным, и найти ближайший пункт можно в мобильном приложении HIVtest или на сайте prozdorovia.in.ua
- Ранее Дмитрий Шуров заявил, что пережил сексуальное домогательство. На тот момент будущему артисту было всего 12 лет.
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