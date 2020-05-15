Украинский клуб неожиданно подал заявку на участие в чемпионате другого государства

Украинский волейбольный клуб “Барком-Кажаны” из Львова хочет принимать участие в национальном первенстве Польши.

Как пишут польские СМИ, такое заявление сделал руководитель пресс-службы местной волейбольной лиги Камиль Складовски.

Он подчеркнул, что такое предложение будет рассмотрено.

“Клубы из Берлина и Львова прислали свои заявки. Для нас это большая честь”, – сказал он.

При этом спикер не стал с уверенностью утверждать, что украинский клуб примут в чемпионат Польши.

“Пока неизвестно, станут ли расширять чемпионат, ведь вспышка коронавируса еще не угасла. Однако рассмотреть эти предложения стоит”, – отметил он.

К слову, “Барком-Кажаны” выиграл первый этап украинской мужской Суперлиги, который завершился в марте.

Напомним, что игрок “Миная” Игорь Вагин, первым из украинских футболистов заразившийся коронавирусом, рассказал о своем состоянии.