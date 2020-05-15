Угрожает ли Украине “Чернобыль-2”: онлайн трансляция “Свободы слова” Шустера 15 мая

В пятницу, 15 мая, в эфире ток-шоу журналиста Савика Шустера “Свобода слова” соберутся эксперты, которые обсудят состояние энергетики в Украине.

Онлайн-трансляция будет доступна на сайте “источника”.

В студии обсудят:

В каком состоянии находится энергетическая отрасль страны?

Грозит ли нам Чернобыль-2 из-за изношенности энергоблоков на украинских АЭС?

Есть ли будущее у “зеленой” энергетики в Украине?

Действительно ли у нас одни из самых высоких цен на электроэнергию в Европе?

Гостями студии будут:

Ольга Буславец, и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010);

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины (2019 – март 2020)

Юрий Бойко, вицепремьер-министр Украины (2012-2014), министр энергетики и угольной промышленности Украины (2006-2010; 2010-2012);

Иван Плачков, министр топлива и энергетики (2005-2006), председатель Всеукраинской Энергетической Ассамблеи;

Алексей Кучеренко, министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины (2007-2010), заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;

Александр Дубинский, народный депутат, “Слуги народа”;

Карл Стурен, основатель и президент компании “Виндкрафт Украины”;

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ”.

Онлайн-трансляция начнется в 21:00.

Ранее “источник” сообщал, что в среду, 13 мая, в центре Киева, где перевозчики организовали протест из-за запрета на внутренние и международные перевозки, заметили журналиста и телеведущего Савика Шустера.