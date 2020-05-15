В надежных руках братьев: Снежана Егорова показала нежное фото с новорожденной внучкой

Украинская телеведущая Снежана Егорова поделилась с поклонниками трогательной фотографией со своей внучкой Эммой, которая появилась на свет 12 мая. Малышку родила старшая дочь 48-летней знаменитости – актриса Стася Ровинская.

Трепетный кадр появился на странице знаменитой бабушки в Facebook. На фото девочка запечатлена в окружении своих старших братьев. В подписи к снимку телеведущая сообщила, что малышку и ее маму уже выписали из роддома. “Наша Эмма дома! В надежных руках братьев!”, – написала Егорова.

Фото: facebook.com/snezhana.egorova

“Фото невероятно щемящее! В любви пусть растет и дарит вам радость!”, “Счастье в доме”, “Какая прелесть”, “Умиление”, “Счастья малышке и крепкого здоровья.Пусть Ангел Хранитель оберегает ее”, – пишут фолловеры телеведущей.

Напомним, что Стася Ровинская – дочь Снежаны Егоровой от брака с режиссером Семеном Горовым. В свои 27 лет девушка – трижды мама. Помимо малышки Эммы Стася вместе с мужем, режиссером Ярославом Ровинским, воспитывает еще двоих детей. Первенец Эван появился в январе 2014 года. А спустя два года, в 2016-м, девушка родила мальчика с не менее интересным именем – Эней.

Стася Ровинская с мужем и сыновьямиФото: facebook.com/yaroslav.rovinsky